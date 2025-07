Ekaterina Leonova macht Gewalterfahrung öffentlich: "Ich habe Blut gesehen"

Der "Kölner Treff"-Auftritt von Ekeaterina Leonova in der Folge vom 4. Juli 2025 ließ andere Gäste und Zuschauer emotional nicht kalt. Die Profitänzerin, die durch "Let's Dance" zum Liebling des RTL-Publikums wurde, sprach so offen wie nie über ihre Vergangenheit – und hatte dabei mehrfach Tränen in den Augen.