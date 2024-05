Eko Fresh & Ehefrau Sarah Bora: Das ist das Geheimnis ihrer Liebe

Sarah Bora, Eko Fresh und ihr Sohn leben seit 2021 in ihrem eigenen Traumhaus in der Nähe von Köln. Doch vor allem Sarahs Leben war nicht immer so schön, wie jetzt. Die Sängerin hatte in ihrer vorherigen Beziehung mit häuslicher Gewalt zu kämpfen, weshalb es ihr anfangs schwerfiel, wieder zu vertrauen: "Ich war selber fast zehn Jahre Opfer von häuslicher Gewalt – physischer und psychischer Gewalt. Und hab nach der Trennung fast drei Jahre Stalking erlebt", berichtet Sarah gegenüber RTL.

Doch Eko machte ihr das leicht: Mit seiner einfühlsamen, sensiblen Art, habe sie sich sofort sicher und wohlgefühlt. Ihr Ehemann unterstützt sie ebenfalls dabei, mithilfe ihrer Initiative "DieNächste" anderen Betroffen zu helfen und eine Stimme zu verleihen.