Elena Uhlig: Pleite nach ihrer Hochzeit

"So eine Hochzeit ist ja extrem teuer", verriet die quirlige Elena in der MDR-Talkshow "Riverboat". "Am Anfang haben wir die Kosten noch beisammengehalten und irgendwann fängt es an zu fliegen", gab sie offen zu.

Damit ihr schönster Tag im Leben unvergessen bleibt, ließ sich das Paar nicht lumpen. "Wir haben ein Schiff auf der Donau bei Passau gemietet und unsere Gäste zu einer Flusskreuzfahrt eingeladen", so Elena.

Hinzu kommen die Speisen, die Ringe und natürlich das Brautkleid. Pling, macht die Kasse und nochmal: Pling! "Und dann kommt die Frage: Nehmen wir das Cocktailpaket noch zum Essen dazu? Ach komm, sch … drauf, nehmen wir. Hochzeitstorte wird doppelt so teuer? Egal!", plaudert Elena aus.

Kein Wunder, dass einem alles irgendwie über den Kopf wächst! "Jetzt müssen wir wieder arbeiten gehen", offenbart sie und lacht laut. Wie gut, dass Elena dick im TV-Geschäft ist. Puh! Glück gehabt.