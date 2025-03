Elise Caffee ist tot: Die Influencerin wurde lebendig unter Asphalt begraben

Elise Caffee, war auf Instagram bekannt als "3kidstravel". Sie nahm ihre Fans mit in ihr Familienleben auf Reisen. Ihr Ehemann Dan und die drei gemeinsamen Kinder müssen sich nun von ihrer Ehefrau und Mutter verabschieden. Die Influencerin verstarb nach einem schweren Autounfall in Mexiko.

Am 6. März geriet sie mit ihrem Ehemann in einen tödlichen Auffahrunfall auf einer Autobahn bei Cancún: Ein Lastwagen, beladen mit heißem Asphalt, kippte um und begrub den Wagen, in dem die 45-jährige Mutter aus Utah saß, unter sich. Heißer Asphalt ergoss sich über Elise Caffee und verbrannte ihren Körper, wobei ihr Gesicht auf wundersame Weise verschont blieb. Besonders tragisch? Wie die Familie auf Instagram schreibt, geschah der Unfall direkt vor einem Krankenhaus. Leider konnte Elise trotzdem nicht schnell genug behandelt werden, da das medizinische Personal keine Handschuhe hatte, die dem heißen Asphalt standhielten. 6 Tage später, am 2. März, erlag sie dennoch ihren Verletzungen in einer Spezialklinik für Brandverletzungen in Salt Lake City.