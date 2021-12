Elly Mattiuzzo: Eiskunstlauf-Star stirbt bei Unfall mit 18 Jahren!

In San Marino ist die 18-Jährige am Samstagabend bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Gemeinsam war sie mit ihrem Freund unterwegs, wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet. Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug geriet dann in den Gegenverkehr und ist mit einem anderen Auto zusammengekracht.