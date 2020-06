Elton John & David Furnish: Hochzeit im Mai

Höchste Zeit also, um zusammenzufügen, was zusammen gehört. Die beiden Männer wollen im Mai endlich heiraten!

Bereits seit 2005 leben Elton John und David Furnish in einer "eingetragenen Partnerschaft". Nun dürfen homosexuelle Paare in England auch eine vollwertige Ehe eingehen, was das prominente Paar natürlich besonders freut.

Die Hochzeit der beiden Männer soll laut "gossipcenter" im Mai stattfinden. Doch wer auf eine extravagante Zeremonie in Anwesenheit etlicher Promis hofft, der wird enttäuscht. Denn laut Furnish wollen Elton John und er lediglich mit den Kindern und Trauzeugen ins Standesamt, um die Ehe offiziell eintragen zu lassen.