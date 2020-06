Elyas M'Barek: "Sexszene mit Nora Tschirner war komisch"

Elyas M'Barek und Nora Tschirner haben in ihrem neuen Film "Offroad" eine heiße Sexszene zusammen, was für die befreundeten Schauspieler ein lustiger Moment war, wie sie jetzt am Rande der Premiere verrieten. Die Hauptdarsteller sind auch privat befreundet und darum war es für den "Türkisch für Anfänger"-Darsteller und die "Keinohrhasen"-Schauspielerin ein sehr lustiger Moment, als sie plötzlich eine heiße Sexszene miteinander spielen sollten, wie M'Barek jetzt im Interview verriet.