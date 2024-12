Eminem: Daran starb seine Mutter Debbie

Für den berühmten Musiker ist es sicher ein Stich ins Herz - obwohl die Beziehung zu seiner Mutter lange Zeit extrem schwierig war.

Nachdem der Rapper seinen Durchbruch geschafft hatte, ließ er kein gutes Haar an seiner Mutter. Immer wieder warf er ihr vor, ihn vernachlässigt zu haben und auch missbräuchlich gehandelt zu haben. Er warf ihr vor zu viele Drogen zu nehmen und beschimpfte sie sogar in seinen Songs als Schlampe. Das nahm Debbie zum Anlass ihren eigenen Sohn wegen Verleumdung zu verklagen. Ihre eigene Sicht veröffentlichte sie außerdem in einem Buch über ihr Leben, "My Son Marshall, My Son Eminem".

Doch irgendwann fanden die beiden wieder zueinander. Sie kamen sich wieder näher und Eminem veröffentlichte sogar den Versöhnungssong "Headlights". So herrschte seit knapp zehn Jahren endlich Frieden zwischen Mutter und Sohn. Ob das ein Trost für ihn in dieser schweren Zeit ist?

