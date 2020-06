Emma Stone hätte "Spider-Man"-Rolle fast abgelehnt

"Ich hatte von 'Spider-Man' gehört und war nicht der Meinung, dass es sich dabei um etwas handelte, wovon ich ein Teil sein wollte", enthüllte sie nun. "Ich dachte einfach, dass das wahrscheinlich nicht das richtige für mich wäre." Schließlich änderte die Hollywood-Darstellerin ihre Meinung jedoch, als sie ihren Kollegen Andrew Garfield kennenlernte, der den Superhelden in der Verfilmung verkörpert. "Dann habe ich mit Garfield vorgesprochen und gemerkt, dass es eine wirklich interessante, fantastische Beziehung zwischen zwei Menschen ist und dass ich ziemlich engstirnig war", erinnerte sich Stone, die in dem Film in die Rolle der "Gwen Stacy" schlüpft und inzwischen sogar privat mit ihrem Film-Partner liiert ist. Mittlerweile ist die Aktrice sogar ein richtiger Fan von Comic-Verfilmungen, gestand sie zudem. "Ich habe angefangen, mich in Foren umzusehen und habe mich immer mehr in das Comic-Universum begeben und dann wurde es etwas, an dem ich wirklich teilhaben wollte." © WENN