Emma Watson: Keine Filme mehr – darum bezeichnet sie ihr altes Leben als „seelenzerstörend“

Ganz verabschiedet hat sich Watson von der Kunst aber nicht. In ihrem Interview verrät sie, dass sie an einem Projekt arbeite, das sie „noch nie zuvor gemacht“ habe. Details wollte sie zwar nicht nennen, doch es klingt so, als könnten Fans sie in Zukunft in einer ganz neuen Rolle erleben – wenn auch vielleicht nicht auf der Kinoleinwand.