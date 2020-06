Endlich! GZSZ-Happy End für Sunny und Chris!

Heute Abend ist es bei "Gute Zeiten schlechte Zeiten" dann soweit: Sunny gesteht sich ihre Gefühle für Chris endlich ein. Das Problem: Chris ist gerade im Begriff nach Tokio abzuhauen.

Sunny bleibt also nicht viel Zeit. Sie will Chris aufhalten und rast mit einem Taxi zum Flughafen. Sie hat ihre Handtasche, also auch ihr Handy und ihr Geld, zwar zu Hause vergessen, schafft es aber dennoch den Taxi-Fahrer davon zu überzeugen, sie gehen zu lassen - der Liebe wegen.