Eric Dane: "Grey's Anatomy"-Star macht ALS-Erkrankung öffentlich

Gegenüber "People" betonte Eric Dane auch, dass die Erkrankung seine Arbeit nicht beeinflusse. In Kürze werde er ans Set der HBO-Serie "Euphoria" zurückkehren. In diesem Jahr wird nach langer Pause die dritte Staffel der Serie gedreht, in der er die Rolle des Cal Jacobs verkörpert. "Ich bin froh, dass ich weiterarbeiten kann", so der Mime, der durch seine Rolle als Dr. Mark Sloan in der Arztserie "Grey's Anatomy" bekannt wurde, die er von 2006 bis 2012 sechs Staffeln lang spielte.