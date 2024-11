Eric Stehfest: Aus und vorbei! Jetzt ist es offiziell

Eric Stehfest (35) wollte es beim "BILD Fame Fighting " allen beweisen! Am 9. November wäre er eigentlich gegen "SixxPaxx"-Stripper Marvin Manson (30) in den Ring gestiegen. Doch daraus wird nichts. Der Schauspieler hat seine Teilnahme am großen Box-Event abgesagt! Seine psychologische Betreuung riet ihm dringend von einer Teilnahme ab.