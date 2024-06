Erich Anderson: Der Serien-Star ist tot!

Demnach ist Erich "nach einem brutalen Kampf gegen den Krebs gestorben." Michael blickte in seinem Statement auch auf seinen beruflichen Werdegang zurück. "Er hatte eine lange und erfolgreiche Karriere als Schauspieler. Er war in der alten Serie '30 Something' dabei. Er war Felicitys Vater in 'Felicity'. Er wurde in einem Keller in einem 'Freitag der 13.'-Film getötet. Er war in 'Star Trek' und Dutzenden anderer Serien zu sehen." Doch wofür ihn seine Liebsten am meisten in Erinnerung behalten werden: "Er war ein kluger und lustiger Kerl, ein fantastischer Koch. Er schrieb drei großartige Romane. Ich werde ihn vermissen, aber sein Leiden ist vorbei."

Auch vergangenes Jahr sind einige Prominente von uns gegangen. Wer? Das erfahrt ihr hier im Video: