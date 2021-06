Ernie Lively: Blake Livelys Vater ist tot

Ernie war wie seine berühmte Tochter Blake ("Gossip Girl", "The Shallows") ebenfalls als Schauspieler erfolgreich. Seinen Durchbruch schaffte er 1975 durch die Kultserie "The Waltons". Es folgten zahlreiche Auftritte in TV- und Film-Produktionen wie "Falcon Crest", "Passagier 57", "Scott & Huutch" und "Akte X". In der Komödie "Eine für 4" und der Fortsetzung "Eine für 4 - Unterwegs ins Sachen Liebe" stand er mit Blake gemeinsam vor der Kamera und spielte den Vater ihrer Filmrolle. Jetzt müssen die Fans leider Abschied nehmen.

