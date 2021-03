Erol Sander: Ehe-Drama wegen "Let's Dance"?

Der Rosenkrieg tobte unterdessen weiter. Der Schauspieler unterstellte seiner Noch-Frau Alkoholprobleme und Untreue. Beide packten öffentlich aus, wuschen kübelweise schmutzige Wäsche und holten die dunkelsten Geheimnisse des Partners ans Licht. Es kam sogar zu Polizeieinsätzen und Ermittlungen. Vor Gericht stritten die beiden erbittert um Immobilien, Geld und das Sorgerecht für die beiden Söhne. Im Schlagabtausch Sander vs. Goddet wurden Marlon (heute 18) und Elyas (heute 11) zum Spielball ihrer Eltern, ein Freund erklärte damals, Erol hätte seine Kinder acht Monate lang nicht zu Gesicht bekommen, das Verhältnis sei schlecht. "Wir waren von Hass zerfressen", beschrieb Caroline diese Phase später laut Closer" in einem Interview. Umso überraschender war dann die nächste Wendung im Ehe-Drama: 2020 verkündeten Erol und Caroline, sie hätten sich versöhnt, und legte die Scheidung auf Eis. "In den letzten zwei Wochen hat sich unser Leben um 180 Grad gedreht", so Erol damals. "Nie hätten wir gedacht, dass wir uns noch mal vertragen werden." Ihm sei jedoch klar geworden, "wie wertvoll Familie ist und wie sehr ich meine Liebsten vernachlässigt habe". Und offenbar war in diesem Fall die Erkenntnis tatsächlich der erste Schritt zur Besserung, denn seither gibt Erol alles, um für seine Lieben da zu sein, verkaufte für den zweiten Beziehungsanlauf sogar seine Wohnung in München. Das Verhältnis zu seinen Söhnen hat sich deutlich gebessert. Alle Probleme schienen vergessen. Doch ausgerechnet jetzt, nur knapp ein Jahr nachdem Erol und Caroline sich wieder zusammengerauft haben, droht der Ehe neue Gefahr. Denn plötzlich spielt die Familie wieder die zweite Geige, das Leben des Schauspielers dreht sich, buchstäblich, ums Tanzen, und nicht nur körperlich, auch emotional muss er an seine Grenzen gehen. Nicht umsonst heißt es, bei "Let's Dance" würden die Kandidaten ihr "Leben vertanzen". Dabei die Gefühle im Griff zu behalten, wird schwierig. Vor allem, wenn Erol eben nicht seine Frau, sondern eine andere im Arm hat. Seine Profi-Partnerin Marta Arndt, optisch ein ganz ähnlicher Typ wie Caroline, brachte ihm schon heiße Tango- und Cha-Cha-Cha-Rhythmen bei. Die beiden verbringen bis zu acht intensive Trainingsstunden am Tag miteinander, tauschen sich wohl auch über Privates aus, man lernt sich kennen, wenn man einander auf Dauer so nahe kommt …