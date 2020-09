Estefania Wollny: Ausraster in Ratheim! Jetzt platzt ihr der Kragen

"Es nervt mich, dass meine Schule beschlossen hat, die Maskenpflicht in den Klassenräumen nicht aufzuheben. Das ist so anstrengend und so eklig, die ganze Zeit damit im Unterricht zu sitzen. Und sie heben es einfach nicht auf. Ich bin so sauer gerade", schimpft die 18-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story. Und weiter: "Ich kann verstehen, dass man die auf dem Gang oder auf dem Schulhof tragen soll. Wir müssen uns schützen, wir müssen andere schützen. Doch es gibt auch andere Lösungen. Man könnte die Schüler auch auseinander setzen. Die Lehrer dürfen die Masken am Pult ja auch ausziehen. Das ist einfach ungerecht." Verständlich, dass Estefania extrem genervt von der aktuellen Situation ist! Lässt sich nur hoffen, dass bald wirklich eine andere Lösung gefunden wird...

