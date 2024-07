Esther Schweins: Albtraum auf der Autobahn! Die Vergangenheit lässt sie nicht los

Begleitet von einem fröhlichen Lied aus dem Radio genießt Esther Schweins (54) die Fahrt in ihrem Geländewagen von München zurück ins idyllische Bergische Land bei Köln. Doch was als entspannte Fahrt in ihre ­Heimat beginnt, wird zum Albtraum! In der Nähe von Nürnberg verliert die Schauspielerin ­plötzlich die Kontrolle über ihr Auto. Ein schockierender Unfall auf der Autobahn! In einem Buch sucht sie jetzt nach dem unbe­kannten Helden, der ihr in diesem schicksalhaften Augenblick das Leben gerettet hat.