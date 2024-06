Eva Benetatou: Bittere Vorwürfe! Jetzt setzt sie sich zur Wehr

Während einer Instagram-Fragerunde wird Eva von einem Fan an den Pranger gestellt. "Warum schreibst du häufig 'mehr erfahrt ihr später' und dann kommt nichts mehr? Das ist schade", schreibt der User. Die Antwort darauf kommt wie aus der Pistole geschossen. "Ich lebe und erlebe die letzten Monate Umstände, die man einfach noch nicht bereit ist, auszusprechen und öffentlich auszutragen", so Eva. "Es tut mir leid, dass es tatsächlich öfter vorkommt und ich nicht alles erzähle, obwohl ich es gerne gemacht hätte."

Oft komme sie einfach nicht mehr hinterher, wenn der Alltag sie einholt. "Ich glaube jedoch fest daran, dass sich das in Zukunft hoffentlich verbessert und ändern wird", schreibt sie weiter. "Manchmal möchte ich so laut schreien und alles erzählen, aber es ist einfach noch nicht so weit. Wir haben eine schwere Zeit hinter uns. Ich habe es selten gezeigt, weil ich es mit mir selbst ausmachen musste." Dennoch sei sie immer wieder aufgestanden und habe sich aufgerafft. "Ich weiß, aktuell kompliziert zu verstehen. Aber die Antworten werden kommen. Ihr wisst: Wenn das Maß überläuft, nehme ich kein Blatt vor den Mund."