Eva Longoria: Baby-Hammer! Schwanger mit dem zweiten Kind?

Die Schauspielerin ist wieder schwanger – davon sind ihre Fans überzeugt. Doch was ist wirklich dran an den Baby-Gerüchten?

Kugelrund und im Yoga-Outfit – so postete sich gerade (45) auf . Ein Repost – also ein älteres, schon einmal hochgeladenes Bild –, mit dem die Schauspielerin an ihre Schwangerschaft mit Söhnchen Santiago (1) erinnern will. Oder ist das Foto doch als Hinweis zu verstehen? Darauf, dass Eva wieder schwanger ist? Davon sind zumindest viele Fans überzeugt. In den Kommentaren unter dem Bild kocht die Gerüchteküche quasi über!

Einige User verstehen das Bild sogar als eine von vielen süßen Botschaften – denn zuvor präsentierte Eva in einer Insta-Story die Ausbeute ihres letzten Supermarkteinkaufs. Statt Gemüse und anderem Gesund-Futter landeten ausschließlich Chips, Kekse und Schokoriegel in der Tüte. Kurz: alles, was man zur Befriedigung spontaner (Schwangerschafts-)Gelüste so zu Hause braucht.

Ist Eva Longoria wieder schwanger?

Passend dazu kursieren gerade Paparazzi-Pics von Eva im Netz, auf denen sich eine verdächtige Wölbung unterm Trägertop der sonst so zierlichen Schauspielerin abzeichnet. Dass der kleine Santiago kein Einzelkind bleiben soll, hatte Eva schon im Herbst letzten Jahres im exklusiven Interview mit InTouch angekündigt. Und kurz darauf im Talk mit dem amerikanischen Elternmagazin „Parents“ noch mal bekräftigt: „Es gibt nichts Schöneres, als Mutter zu sein“, gestand sie da selig lächelnd auf die Frage nach weiterem Nachwuchs.

Eva Longoria: Ein Baby per Leihmutter?

Doch wie das klappen sollte, das war unklar. Nachdem die Geburt von Santi nach fast vierjährigem Wunsch schon als „Wunder“ zu bezeichnen ist, informierten sich Eva und ihr Mann José Bastón (52) zwischenzeitlich sogar schon bei einer Leihmutter – ein Kontakt, der von Evas langjährigem Freund Ricky Martin (48) vermittelt wurde. Doch wenn es stimmt, was eingefleischte Eva-Fans längst wissen wollen, dann ist dieser Kontakt jetzt nicht mehr nötig. Lässt der „ “-Star die Baby-Bombe platzen? Wir sind gespannt – und gönnen Eva ihr (süßes) Geheimnis...