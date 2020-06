Evan Rachel Bell: Heimlich geheiratet?

Nun brachte das Paar mit neuen Ringen am jeweiligen Finger die Gerüchteküche zum Brodeln. Angeblich sollen die beiden sich diesmal so sicher sein, dass sie sich heimlich das Jawort gegeben haben. Evan Rachel Wood scheint das Rätselraten um den neuen Schmuck in jedem Fall Spaß zu machen, sie twitterte vergnügt: "Ein Bild sagt doch mehr als tausend Wort, oder..?" E! News berichtete jetzt, dass zumindest in Los Angeles keine Papiere zur Eheschließung für die beiden ausgestellt wurden. Evan Rachel Wood war vor der Beziehung mit Bell zwei Jahre lang mit dem Schockrocker Marilyn Manson liiert, der ihr sogar den Song "Heart-Shaped Glasses" widmete. © WENN