Evelyn Burdecki & Evgeny Vinokurov: Sie packt aus! "Ich liebe ihn"

Vor einem Jahr fegte mit Profitänzer Evgeny Vinokurov übers "Let's Dance"-Parkett. Zwischen den beiden stimmte einfach die Chemie. Kein Wunder also, dass immer wieder Liebes-Gerüchte aufkamen. Doch was war wirklich dran?

So heiß war das Tanztraining

"Bei mir uns Evgeny waren richtig viele Gerüchte. Wir würden immer miteinander schlafen in den Proben. Dann wären wir zusammen gewesen. Wir würden uns lieben. Da gab es alles", erinnert sich Evelyn jetzt in der Sendung "Let's Dance - Die schönsten Momente der Juroren".

Bei den Proben ging es tatsächlich oft ziemlich heiß her. "Beim Tanzen hat er mich manchmal auf den Mund geküsst. Er hat gesagt: 'Kein Problem! Das ist normal. Ich küsse auch immer meine Tanzschülerinnen. Ist nicht schlimm'", plaudert die ehemalige Dschungelkönigin weiter aus. Doch damit nicht genug! "Einmal hatten wir die Rumba und die ist ja echt heiß. Es war ein ein schöner Sonntag. Die Sonne strahlte in unseren Tanzraum. Ich musste mit meinen Oberschenkeln richtig an Evgeny dran und dann rieb es auch alles an unseren Körpern. Da hatte ich einen kurzen Moment ein kleines Feeling. Es war so heiß."

Evelyn Burdecki: "Ich liebe ihn!"

Doch mehr als Freundschaft lief zwischen den beiden dann doch nicht. "Ich liebe ihn, aber er ist nicht mein Typ", versichert Evelyn. "Wir haben uns am Anfang nicht so ernst genommen. Es war für mich wie ein Traum. Und für Evegeny auch. Er war selber ganz neu dabei. Er dachte: 'Jetzt habe ich mal die Evelyn, dann werfe ich die mal ein bisschen rum und dann wird die sowieso rausgeschmissen.' Doch dann irgendwann haben wir uns geliebt!"

Evgeny ist mittlerweile sowieso vergeben. Mit Freundin Nina ist er kurz nach der Sendung zusammen gekommen. Ob die von Evelyns intimen Offenbarungen wohl so begeistert ist?

