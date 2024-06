Evelyn Burdecki: Betrug! Reality-Star enthüllt fiese Abzocke

Auch auf der Nachbarinsel Mallorca ist das ein Problem, wie Immobilienmakler Marcel Remus (37) der "Bild" erklärt. Sein Tipp: "Nehmt euch einen Makler, den man kennt, der vertrauenswürdig ist, der sich auskennt, der alle Sprachen spricht und das Ganze noch mal komplett auf Legalität, Illegalität, Grundbucheintragung, Katastereintragung, Bauabnahme, Bewohnbarkeitsbescheinigung usw. prüft." Er warnt, dass einige freie Makler gerne tricksen würden: "In der Regel steht in den Kaufurkunden drin 'gekauft wie gesehen'. Und wenn drinsteht, dass du so kaufst, wie du es gesehen hast, also beispielsweise eine Finca, wo eben nicht alles eingetragen ist, dann hast du Pech gehabt."

Evelyn Burdecki hingegen ist nun schlauer. "Ich bin besser geworden, was die Vorbereitung angeht", gibt sie zu.