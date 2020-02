Evelyn Burdecki: Cellulite-Foto sorgt für Aufruhr!

Reddit this

Cellulite? Egal! Evelyn Burdecki steht zu ihrer Orangenhaut an den Beinen.

Dieses Foto von sorgt für Wirbel! Auf ihrem -Account postete sie ein Foto von sich und ihre Freundin Saranda von der "Lambertz Monday Night" in Köln. Die ehemalige Dschungelkönigin zeigt sich verführerisch in einem goldenen Paillettenkleid. Doch an ihrem hinteren Bein ist leichte Cellulite zu erkennen.

Evelyn Burdecki: "Nobody ist perfect"

Die Fans sind begeistert von so viel Mut. "CELLULLITE. Endlich mal eine, die zu ihrem Körper steht und nicht bearbeitet. Bravo, Evelyn, du bist wunderschön", schreibt beispielsweise eine Userin. Evelyns sympathische Reaktion: "Das macht doch einen Menschen aus. Nobody is perfect."

Evelyn Burdecki: Liebes-Hammer! ER ist ihr neuer Freund!

Das macht Evelyn Burdecki gegen ihre Cellulite

Während andere ihre Cellulite lieber unter den Tisch kehren, geht Evelyn offen mit dem Thema rum. Auf dem roten Teppich zeigte sie ungeniert Bauchweg-Höschen. "Das Bauchweg-Höschen ist gegen Cellulite, Schlaffheit und Nässe. Dann sind auch die Pobacken gewärmt. Aber es ist mir etwas zu groß und ich muss es immer hochziehen. Ich überlege schon, ob ich nicht einfach hier mit diesem Höschen ganz offiziell rumlaufe. Ist doch egal, wenn man das sieht", sagte sie im Interview mit "Gala". Was für eine coole Aktion!

Im Video erfährst du, wie du der Cellulite den Kampf ansagst: