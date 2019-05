Evelyn Burdecki & Evgeny Vinokurov: Unerwartete Liebes-Beichte!

Seit dem Staffel-Auftakt von Let's Dance zeigen und Evgeny Vinokurov immer wieder aufs Neue, dass sie auf dem Tanzparkett ein absolutes Dream-Team sind. Aber fliegen zwischen den beiden auch hinter der Bühne die Funken?

"Let's Dance"-Evgeny: Kritische Worte nach Jury-Bewertung

Evelyn Burdecki packt über ihre Gefühle aus

Wie Evelyn nun via verkündet, würden sie und Evgeny aktuell auf Wolke 7 schweben. So verrät sie: "Ihr Lieben, wir schweben auf Wolke 7". Was für eine süße Gefühlsbeichte! Von einer Liebes-Beziehung kann dennoch nicht die Rede sein. So fügt Evelyn hinzu: "Wir sind DANK euch, der himmlischsten Community, eine Runde heiter weiter! Wer hätte gedacht, dass der eine Punkt vom Disco-Fox uns so gar nix macht! Das hätte die liebe Jury auch nicht gedacht." Evelyns Gefühlsausbruch beschränkt sich also lediglich auf ihren vergangen Let's Dance-Auftritt. Wie schade! Ihre Fans sind trotzdem absolut begeistert...

Evelyn Burdecki: Ihre Fans freuen sich für die Beauty

Wie unter dem Post von Evelyn deutlich wird, hat sie mit ihren rührenden Worten, bei ihren Fans, voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Es ist ein sehr starkes Bild mit viel Sinnlichkeit" sowie "Ich fand eure Performance sehr bewegend und habe eure Emotionen ganz deutlich erkannt. Weiß nicht, was die Jury für einen Tanz gesehen hat, aber ihr wart toll." Mehr Fan-Support geht wohl kaum! Ob Evelyn und Evgeny sich diesen Freitag wieder ins Herz der Fans tanzen werden? Wir können gespannt sein...