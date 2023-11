Evelyn Burdecki: Herzklopfen bei Steffen Henssler!

Auf dem Speiseplan stand für Steffen Henssler und Evelyn Burdecki in der finalen Runde "Süße Schupfnudeln mit Mohn, Vanillesauce und Pflaumenröster“. Doch die süße Nachspeise sorgte bei dem Reality-Sternchen für erheblichen Stress: "Ich habe schon wieder Herzklopfen. Geht schon wieder los. Ich weiß, dass ich gleich schwitzen werde." Und diese Vorhersage war ziemlich zutreffend, denn nur kurze Zeit später sorgte die gebürtige Düsseldorferin für ein gewaltiges Chaos in der Küche bei "Grill den Henssler".

Erst stürzte ihr eine Reibe zu Boden, dann flogen Töpfe hinterher, bis Evelny verzweifelt fragte: "Kann uns mal ein Profi hier helfen irgendwo?“ Moderatorin Laura Wontorra amüsierte das köstlich: "Evelyn, du bist einfach so eine Bank!" Doch dafür hatte die ehemalige "Dschungelcamp"-Königin keinen Kopf, denn sie kämpfte weiterhin mit dem Dessert: "Der Zucker ist schwarz. Laura, ich habe das mit dem Zucker verka***!"

Das Fiasko in der Nachbarküche entging auch Kochprofi Steffen Henssler nicht, der sich prompt sorgte: "Heidewitzka. Nicht, dass hier gleich noch der Feuermelder angeht" und Evelyn und Koch-Coach ein Zugeständnis machte: "Marcello, Premiere! Du darfst eine Minute helfen." Auch Moderatorin Laura Wontorra hatte Mitleid und packte mit an: "Evelyn löst in einem so ein Helfersyndrom aus. Da kriege ich Muttergefühle!"

Nach einem heftigen Hustenanfall, den Burdecki mit Vanille-Soße versuchte zu stillen, und einiger Kleckerei, kam Guido Cantz zum Schluss: "Da kann sich der Henssler von der Performance aber ein paar Scheiben abschneiden!"

Immerhin konnte sich Evelyn mit ihren Schupfnudeln neun Punkte bei Jana Ina Zarrella erkochen, während Christian Rach schonungslos wie immer nur sieben Punkte vergab. Gewonnen hat die Show jedoch Star-Koch Steffen Henssler...