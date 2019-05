Sie kuschelt sich ganz fest an ihn, er setzt sich bei ihr auf den Schoß: Zwischen (30) und Tanz-Profi Evgeny Vinokurov (28) scheinen auch abseits der „Let’s Dance“-Show die Funken zu sprühen. Pikant: Der Tänzer hat offenbar eine Freundin! Die dürfte darüber gar nicht erfreut sein…

„Irgendwann machen wir es öffentlich, okay? Dass du in mich verliebt bist“, flötet Evelyn ihrem Evgeny mit verführerischer Stimme zu. Der kommt mit seinem Gesicht ganz nah an ihres, nickt nur mit Herzchen in den Augen. Zwar ist diese Liebes-Szene als Spaß-Video gedacht, doch irgendwie witzelt Evelyn in letzter Zeit häufiger über eine mögliche Beziehung mit Evgeny.

Was läuft bei Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov?

So postete sie unter anderem innige Fotos der beiden auf ihrer Instagramseite, die viel Raum für Spekulationen lassen. Dazu forderte sie ihre Fans auf: „Freue mich auf eure Kommentare.“ Und die ließen natürlich nicht lange auf sich warten: „Ihr seid so unfassbar süß zusammen“, schwärmte ein junges Mädchen. „Endlich mal ein richtiger Mann, der zu dir passen würde“, freute sich ein anderer User.

Evelyn Burdecki: "Ich habe JA gesagt!"

Doch nach "Closer"-Informationen hat der Profi-Tänzer eine Freundin. Exklusive Bilder zeigen ihn mit einer hübschen Blondine, die vom Typ eine Schwester von Evelyn sein könnte. Die junge Frau besuchte ihn vor einigen Wochen während des Trainings in der Tanzschule. Vielleicht auch zur Kontrolle? Denn dass Evelyn durchaus Wirkung auf Männer hat, dürfte auch ihr klar sein – und wer würde nicht misstrauisch werden, wenn der Partner Tag für Tag einer anderen nahekommt?

„Die beiden sind auch abseits der Kamera viel zusammen“, verrät zudem ein Insider "Closer". „Am Anfang war Evgeny nicht sonderlich angetan von Evelyn, aber mittlerweile hat sie ihn schon um den Finger gewickelt. Die beiden mögen sich sehr.“ Und sie wären nicht das erste „Let’s Dance“-Paar, aus dem ein echtes Liebespaar wird…