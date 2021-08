Evelyn Burdecki: Liebesfiasko! Jetzt bricht sie ihr Schweigen

Wie Evelyn jetzt offenbart, lernt sie zwar immer wieder interessanter Männer kennen, aber was ernsthaftes entwickelt sich trotzdem nie daraus. So kommt sie meist noch nicht mal in die Dating-Phase. Gegenüber "RTL" erläutert sie über ihre Misere: "Ich schaue mich gerne um, ich flirte auch gerne, ich quatsche auch gerne, aber irgendwie kommt es dann nicht zum richtigen Date. Das ist ganz komisch." Oh je! Dabei wäre es gar nicht so schwer, dass Herz von Evelyn zu erobern. So müsste ihr Traumprinz für sie einfach nur den Kochlöffel schwingen. Sie ergänzt: "Die Liebe geht durch den Magen, auch wenn ich die Liebe noch nicht gefunden habe. Aber das wird bestimmt auch noch passieren. Und dann werde ich so viel essen, oh, ich freue mich schon! Der Mann, der jetzt irgendwann kommen wird, der tut mir jetzt schon leid, weil er jeden Tag mit mir so viel essen muss. Deswegen darf es auch kein Sportler sein, weil ich weiß, die essen nicht viel." Ob die Powerfrau in diesem Jahr wohl noch den Partner fürs Leben finden wird? Wir können gespannt sein!