Evelyn Burdecki offen wie nie: Behandlung in Kinderwunschklinik!
Es ist ihr größter Wunsch, und sie zieht es jetzt alleine durch! Evelyn Burdecki möchte Mama werden und tut jetzt alles dafür!
Evelyn Burdecki zu Gast auf dem roten Teppich bei der Verleihung „Der Deutsche Fernsehpreis 2025“ in den MMC Studios in Köln.
© Imago/ Breuel-Bild
Evelyn macht kurzen Prozess und macht es vor: Um Mutter zu werden, brauchen wir keinen Mann an unserer Seite, und das dank medizinischer Möglichkeiten. Auch wenn es mit der Liebe gerade nicht zu klappen scheint, die 36-Jährige möchte nicht mehr auf den Mr.Right warten und hat entschieden: Sie geht in eine Kinderwunschklinik.
„Ich bin in einer Kinderklinik…”
Sie zählt zu den beliebtesten Reality-Stars Deutschlands. Schlagfertig, attraktiv und immer für eine Überraschung gut – die TV-Blondine begeistert ihre Fans mit ihrer offenen Art. Doch ein Thema beschäftigt die Beauty schon lange: ihr unerfüllter Kinderwunsch. In einem Interview mit RTL verrät Evelyn Burdecki (36), dass es jetzt Zeit für ein Baby wird! „Ich bin auf jeden Fall in einer Kinderwunschklinik und da werde ich auch aktuell behandelt.“
Die Uhr tickt – und Evelyn Burdecki spürt das mehr denn je
Evelyn war wichtig, dass das Thema auch mal mehr Präsenz in der Öffentlichkeit bekommt und damit auch die heutige Gesellschaft dafür sensibilisiert wird. „Mir war es auch wichtig, dass ich das öffentlich mache, weil es so ein wichtiges Thema ist.“
Dabei muss die 36-Jährige sich Kommentare wie „Hey, das ist doch schon viel zu spät und willst du dir das antun? Und ein Kind ist total anstrengend.“ Doch sie hat ein klares Statement dazu: „Mir ist es wirklich völlig egal und ich mache das, worauf ich Lust habe.“
Evelyn lässt sich nicht unterkriegen
Auch wenn das Reality-TV-Sternchen noch nicht den perfekten Mann für sich gefunden hat, bleibt sie ihrem Kinderwunsch treu: „Ich wäre super, super, super traurig, wenn ich kein Kind bekommen würde. Und deswegen versuche ich gerade alles, damit es klappt und damit ich natürlich auch diesen Druck ein bisschen weg bekomme.“
Es ist Evelyn ein großes Anliegen, ihren Wunsch mit der Umwelt zu teilen, denn sie möchte damit auch andere Frauen dazu ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Sie sagt, es sei ein „Privileg“, dies in Deutschland machen zu dürfen.
Wann sie wirklich ihren Traummann trifft und Mutter wird, bleibt also noch abzuwarten. Eines steht jedenfalls fest: Evelyn möchte Mama werden, egal ob mit oder ohne Mann!