Evelyn Burdecki offen wie nie: Behandlung in Kinderwunschklinik!

Sie zählt zu den beliebtesten Reality-Stars Deutschlands. Schlagfertig, attraktiv und immer für eine Überraschung gut – die TV-Blondine begeistert ihre Fans mit ihrer offenen Art. Doch ein Thema beschäftigt die Beauty schon lange: ihr unerfüllter Kinderwunsch. In einem Interview mit RTL verrät Evelyn Burdecki (36), dass es jetzt Zeit für ein Baby wird! „Ich bin auf jeden Fall in einer Kinderwunschklinik und da werde ich auch aktuell behandelt.“