Ex-"Bauer sucht Frau"-Paar: Bald bei "Prominent getrennt"?

In seiner Instagram Story spricht Johannes Höfinger (28) zu seiner Community und schüttet sein Herz aus, denn er ist traurig, dass er kein freundschaftliches Verhältnis zu seinem Exfreund Florian Eicher hat. Dann der Satz, der alle aufhorchen lässt: Florian hat die beiden wohl für das Format "Prominent getrennt" angemeldet und das, obwohl er die Beziehungsprobleme eigentlich nicht in der Öffentlichkeit regeln will. Bedeutet dies, dass Johannes mit Ex-Freund Florian in die Promi-Villa der zerbrochenen Herzen einzieht?