"Bauer sucht Frau": Kandidat bricht nach Liebes-Aus sein Schweigen

Auf die Zeit mit Florian blickt er jetzt, ein Jahr nach der Trennung, nochmal mit anderen Augen. Er kann die gemeinsame Zeit nochmal mehr wertschätzen. "Besonders die Momente mit seiner Familie und seinen Freunden werde ich nie vergessen, es war in dieser Zeit immer schön/ unbeschwert, wenn wir bei Flo in Bayern waren", gibt er zu. Für ihn sei das "wie eine Flucht vor, all den Problemen", die er mit sich selbst gehabt habe. "Dem alltäglichen Stress mit meinem Stall, der Verantwortung, ihm in Österreich alles Recht zumachen, den Verlusten einiger wichtiger Menschen, der Enttäuschungen einiger, der Öffentlichkeit zuhause in Österreich", zählt er auf.

Er stellt aber auch klar, dass in der Beziehung natürlich nicht alles gut gelaufen ist. "Fehler haben wir beide gemacht", macht er deutlich. "Aber ich nehme mit, was ich gelernt habe, und blicke zurück, ohne schlecht darüber zu denken", schreibt Johannes. Er sei vielmehr dankbar für die guten Zeiten und für das, was er daraus mitgenommen habe.

Er nutzt den Post auch, um sich bei Flo für die gemeinsame Zeit zu bedanken und wirft sogar den Gedanken auf ein Wiedersehen auf. "Vielleicht sitzen wir ja mal wieder an einem Tisch oder einer Bierbank und können darüber quatschen", richtet er seine Worte direkt an seinen ehemaligen Partner.