Ex-GZSZ-Star Vincent Krüger: Mega Serien-Comeback

Unter seine, neusten Post bei Instagram wollen die Follower wissen: "Kommt eigentlich irgendwann wieder Sankt Maik?" Und der 30-Jährige antwortet auf die Frage. Und er hat gute Nachrichten. "Ja dieses Jahr die 3. Staffel... :)", schreibt er fröhlich in den Kommentaren.

In der Serie verkörpert Vincent Kevin Schäfer, den Bruder von Hauptdarsteller Daniel Donskoy, der den Maik spielt. Maik und Kevin bestreiten ihr Leben als Diebe und Trickbetrüger. Als Maik sin in einem Zug in eine Soutane umzieht, um nach einem Betrug nicht aufzufliegen, wird er prompt für den neuen Pfarrer der Gemeinde in Läuterberg gehalten.

Die Serie läuft erfolgreich seit 2018 auf RTL, nun wird sie mir der dritten Staffel in die nächste Runde gehen...

