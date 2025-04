Ex-Königin Margrethe von Dänemark: Neues Glück mit 85?

Nein, auf gar keinen Fall! Und ja! Man darf und soll Liebe wieder zulassen. Margrethe ist das offenbar bei dem schwedischen Grafen Gustaf Trolle-Bonde (80) gelungen. Was sie vereint? Der Graf ist ein weltgewandter Edelmann – und genau wie Margrethe ein großer Kunstkenner und ­liebhaber. Genau wie sie interessiert ersich auch für Geschichte. Der geschiedene Graf hat mehrere Jahre in einem Auktionshausin London gearbeitet – die perfekte Wahl also! Außerdem ist auch er klassisch­aristokratisch aufgewachsen: Seine Familie besitztselbst ein Schloss, und zu seiner Hochzeit 1978 mit seiner Gattin Annette waren keine Geringeren als Silvia (81) und Carl Gustaf von Schweden (78) zu Gast. Öffentlich haben sie ihre Liebe aber noch nicht gemacht. Ein Graf und eine Ex­-Königin genießen und schweigen. Seufz…