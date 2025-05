"Ex on the Beach" 2025: Heiße Nächte, peinliche Pannen – und Calvin Kleinen mittendrin

Die Kandidaten sind gerade erst in der mexikanischen Villa angekommen, da überschlagen sich schon die Ereignisse: Calvin Kleinen und seine Ex Franzi landen noch in der ersten Nacht miteinander im Bett – vor laufender Kamera und nur Zentimeter entfernt von Calvins Bruder Marvin. Die beiden Realitystars kennen sich bereits aus "Are You The One – Realitystars in Love". Offenbar hat es bei der Wiederbegegnung direkt wieder gefunkt!