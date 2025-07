"Ex on the Beach": Rauswurf nach Prügel-Szene! Jetzt bricht Sahel ihr Schweigen

In der aktuellen Folge der Realityshow "Ex on the Beach" ging es heiß her – und das nicht nur im üblichen Dating-Drama-Stil. Ein handfester Konflikt zwischen Sahel und Joshi endete in einem gewaltsamen Eklat, der RTL zu drastischen Maßnahmen zwang. Jetzt meldet sich die ausgeschlossene Kandidatin mit emotionalen Worten zu Wort.