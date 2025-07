"Ex on the Beach"-Sahel bricht nach Rauswurf ihr Schweigen - Was sie jetzt dazu sagt! Bei "Ex on the Beach" eskaliert ein Streit zwischen Sahel und Joshi – und endet in einem Gewalteklat. Was sie jetzt nach ihrem Rauswurf zu sagen hat. Bei "Ex on the Beach" fliegen die Fetzen. © RTL / Frank Fastner Von InTouch Redaktion 07.07.2025, 19:22 Uhr

In der aktuellen Folge der Realityshow "Ex on the Beach" ging es heiß her – und das nicht nur im üblichen Dating-Drama-Stil. Ein handfester Konflikt zwischen Sahel und Joshi endete in einem gewaltsamen Eklat, der RTL zu drastischen Maßnahmen zwang. Jetzt meldet sich die ausgeschlossene Kandidatin mit emotionalen Worten zu Wort.

Was steckt hinter dem Rauswurf von Sahel?

Was zunächst wie ein normales Beziehungsgespräch zwischen Sahel und ihrem TV-Partner Joshi beginnt, entwickelt sich rasch zu einem Streit mit Nachspiel. Auslöser: Kandidatin Shakira, die laut Sahel zu viel Nähe zu Joshi sucht. Für Sahel ein absolutes No-Go.

In einer Szene macht sie ihrem Ärger deutlich Luft:

"Du guckst sie nicht mal mehr an, du chillst nicht mehr mit ihr, du redest nicht mehr mit ihr!", stellt sie Joshi zur Rede. Der jedoch zeigt sich wenig beeindruckt, für ihn handelt es sich lediglich um harmlose Flirts.

Auch Shakira will beschwichtigen und meint: "Das war ein Scherz, Schatz – ich hätte das niemals gemacht!"

Kurz darauf versöhnen sich die Frauen sogar vor laufender Kamera – doch der Frieden ist nur von kurzer Dauer.

Als es handgreiflich wird, zieht RTL die Reißleine

Später scheint sich die Situation beruhigt zu haben – zumindest oberflächlich. Sahel scherzt noch, dass sie niemanden in den Pool schubsen werde, doch nur wenige Momente später entgleitet ihr die Kontrolle komplett. Vor laufender Kamera geht sie auf Joshi los – mit Tritten und Schlägen.

Für RTL ist die rote Linie damit überschritten. Der Sender reagiert sofort mit einem klaren Statement auf Instagram:

"Körperliche Gewalt hat in keinem unserer Formate Platz. Das gilt auch für 'Ex on the Beach'. Daher haben wir unmittelbar reagiert und Sahel aus der Sendung ausgeschlossen."

Ein konsequenter Schritt, der auch von vielen Fans begrüßt wurde.

Sahel zeigt Reue: "Ich muss an mir arbeiten"

Kurze Zeit später meldet sich Sahel selbst unter dem RTL-Post zu Wort. Sie räumt ein, dass ihr Verhalten inakzeptabel war und erklärt, dass körperliche Gewalt weder im Fernsehen noch im Privatleben etwas zu suchen habe.

Besonders Joshi gegenüber zeigt sie sich reumütig: Sie habe sich bereits bei ihm entschuldigt und betont, dass sie beide die Situation untereinander geklärt hätten. Öffentlich wolle sie dennoch klarstellen, dass ihr Verhalten falsch war.

In einem Statement schreibt sie: "Bin auch nur ein Mensch und mach Fehler, aber ich steh dazu und geb mein Bestes, es besser zu machen." Sie bittet ihre Fans um Nachsicht – und hofft, dass man ihr den Ausraster verzeihen kann.