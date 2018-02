Naked Attraction-Britta: So hat sie 30 Kilo abgenommen!

Manche kennen sie vielleicht schon aus der "RTL"-Kuppel-Show "Adam und Eva": Britta, 26, aus Münster, arbeitet in der Gastronomie in einem Fußballstadion.

Nun ist sie wieder im TV zu sehen - natürlich nackt. Bei der "RTL2" Sendung "Naked Attraction" wählen Singles aus sechs Kandidaten ihren Favouriten. Das prägnante daran: die Bewerber sind alle nackt.

"Naked Attraction": Mehrere Kandidaten sind Pornodarsteller

Was ihre Eltern dazu sagen, dass sie bei einer solchen Show mitmacht, weiß Britta nicht ganz genau, aber sie glaubt, es gäbe schlimmeres, als sich vor laufender Kamera Penisse anzusehen. Die 26-Jährige sagt von sich selbst, dass sie eine exhibitionistische Ader hat, sie fühlt sich wohl in ihrem Körper - aber das war nicht immer so.

Kandidatin Britta hat ordentlich abgenommen

Vor ein paar Jahren hatte die 1,69 Meter große Blondine noch 30 Kilo mehr auf den Hüften und fühlte sich damit gar nicht wohl. "Ich habe in den Spiegel geschaut und mich nicht mehr wohlgefühlt. Dann habe ich es in die Hand genommen und mit viel Disziplin und Fleiß innerhalb von zwei, drei Jahren 30 Kilo abgenommen," erzählt Britta stolz.

Dass sie viel Selbstbewusstsein hat, zeigt sich deutlich in beiden TV-Formaten, in denen sie sich gerne nackt präsentiert. Trotzdem hatte sie bei der Suche nach der großen Liebe noch nicht so richtig erfolg. Seit fast sieben Jahren ist die Münsteranerin jetzt single.

Vielleicht ändert sich das ja mit der Show "Naked Attraction - Dating Hautnah"?!

SO sah Britta früher aus: