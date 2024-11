Fabio Knez: Haare ab! Das ist sein neuer Look

Fabio Knez lernte seine Freundin Darya Strelnikova (31) 2023 in der 5. Staffel von "Are You The One" kennen. Auch wenn die Funken zwischen den beiden Reality-Stars ordentlich sprühten, waren die beiden kein "Perfect Match" in dem Reality-Format. Doch nach der Show blieben Fabio und Darya noch eng im Kontakt und verliebten sich in einander. Seit Spätsommer 2023 sind die beiden in einer glücklichen Beziehung und sogar im Frühjahr dieses Jahres in eine gemeinsame Wohnung gezogen.

In seinem Video aus dem Friseursalon sieht man unter anderem den Moment, in dem er seine abgeschnittenen Haare in eine Papiertüte packt. Mit einem Augenzwinkern kommentiert er den Moment: "Falls Darya wieder lange Haare will, lege ich sie einfach wieder an." Diese sitzt hinter der Kamera und antwortet, dass es am wichtigsten sei, dass ihm seine neue Frisur gefalle. Dem können wir uns nur anschließen. Der 31-jährige Unternehmer genießt aktuell zusammen mit seiner Freundin einen Trip in den Tiroler Alpen.