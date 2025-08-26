"Fall for Me"-Hottie Theo Trebs: Ist er wirklich noch Single?

Theo Trebs ist längst kein unbekanntes Gesicht mehr. Schon als Kind spielte er in Filmen wie "Hexe Lilli – Der Drache und das magische Buch" oder dem preisgekrönten Drama "Das weiße Band". Später gewann er den "New Faces Award" und wurde sogar für den Young Artist Award nominiert. Heute gehört er fest zum Ensemble der Berliner Volksbühne – und spätestens mit dem Netflix-Thriller "Fall for Me" ist er endgültig im Rampenlicht angekommen.