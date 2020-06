Familie Liebisch erobert Hollywood!

Familie Liebisch erobert Amerika" machen Andreas (50) und Manuela (40) mit ihren vier Kindern nun Hollywood unsicher.

Der sechsköpfige Clan will herausfinden, wie sich das Leben in der Traumfabrik so anfühlt.

Familie Liebisch wird von einer Gastfamilie aufgenommen, die dank eines Lottogewinns ein wahres Luxus-Leben führt. Nach dem Ausflug ins beschauliche Michigan erwartet die Möchtegern-Auswanderer ein echter Kulturschock.

Andreas Liebisch bekommt sogar die Chance auf einen Job bei einem Unternehmen, das Stadtrundfahrten durch die Villengegend der Stars anbietet. Doch der Familienvater hat schnell die Nase voll und macht sich lieber aus dem Staub. Bei der Gastfamilie kommt dieses Verhalten überhaupt nicht gut an: Sie werfen die Liebischs kurzerhand hinaus. Der Ausflug nach Hollywood endet für die Erfurter als Fiasko...

