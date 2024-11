Familie Weiß: Maddox Brooklyn-Sky, Peaches Malou & Co. Diese Bedeutung haben die Kindernamen

Bekannt ist Familie Weiß den Zuschauern schon seit Jahren, doch eine eigene Sendung ist dann doch ein ganz anderes Level und macht die achtköpfige Familie unfassbar stolz! "Wir haben ja schon ein bisschen Erfahrung in einigen TV-Shows sammeln können. Als wir gefragt wurden, ob wir uns ein eigenes Format vorstellen könnten, haben wir natürlich 'Ja' gesagt. Wir sind natürlich mega stolz, jetzt ein Teil der RTLZWEI Familie zu sein", schwärmt Mama Virginia im exklusiven Interview mit InTouch Online.

Für sie ist es ein unbeschreibliches Gefühl, dass die Zuschauer nur wegen ihnen einschalten! "Ich muss sagen, als die erste Folge lief und am nächsten Tag die Quoten kamen, da habe ich vor Freude angefangen zu weinen und am ganzen Körper gezittert", so die 39-Jährige. Tagelang konnte sie nicht schlafen! "Wenn man dann so ein positives Feedback bekommt, dass so viele Leute die erste Folge geschaut haben und die Reaktionen der Zuschauer so positiv sind - damit hätten wir im Leben nicht gerechnet. Ich auf gar keinen Fall, Andrew ist da ein bisschen gefasster. Er hat gesagt: "Was hast du anderes erwartet?", lacht sie.