Fans müssen stark sein: RTL nimmt GZSZ aus dem Programm
Schock für viele Soap-Fans! RTL wirft „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ kurzfristig aus dem TV-Programm – Das steckt dahinter.
GZSZ muss seinen Sendenplatz abgeben.
© RTL / Rolf Baumgartner
Während Programmverschiebungen bei großen Sportereignissen eher aus dem ARD- oder ZDF-Umfeld bekannt sind, trifft es diesmal die RTL-Zuschauer:innen. Bereits in der vergangenen Woche sorgte die FIBA EuroBasket 2025 für Änderungen im Abendprogramm. Wegen des Vorrunden-Spiels Finnland gegen Deutschland mussten „Alles was zählt“ und GZSZ pausieren.
So reagiert RTL auf den Ausfall
Während „Alles was zählt“ um 19:05 Uhr wie gewohnt ausgestrahlt wird, entfällt GZSZ an diesem Abend komplett. Die eigentlich geplante Folge 8354 mit dem Titel „Herzensbrecher“ wird im linearen Fernsehen nicht gezeigt.
Das passiert in der ausgefallenen GZSZ-Folge
Wer nicht warten möchte, erfährt schon jetzt, was in Folge 8354 geschieht:
Maren ist alles andere als begeistert davon, dass Julian und Lilly wieder näher zusammenrücken. Sie warnt ihre Tochter, doch Lilly lässt sich davon nicht beirren.
Yvonne ist verletzt, als sie bei Michis Schlagerauftritt durch eine andere Sängerin ersetzt werden soll – und will herausfinden, wer ihre Nachfolgerin wird.
Matilda leidet unter der Trennung von Julian und dem Druck durch Gerner. Auf Katrins Rat nimmt sie eine Auszeit und geht mit Nihat auf eine Party. Doch währenddessen verschafft sich ein Journalist unerlaubten Zugang zu Gerners Krankenzimmer.
