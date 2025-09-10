Fans müssen stark sein: RTL nimmt GZSZ aus dem Programm

Während Programmverschiebungen bei großen Sportereignissen eher aus dem ARD- oder ZDF-Umfeld bekannt sind, trifft es diesmal die RTL-Zuschauer:innen. Bereits in der vergangenen Woche sorgte die FIBA EuroBasket 2025 für Änderungen im Abendprogramm. Wegen des Vorrunden-Spiels Finnland gegen Deutschland mussten „Alles was zählt“ und GZSZ pausieren.