Faszienrollen für den Nacken können echte Wundermittel gegen Nackenbeschwerden sein. Das Blackroll Duoball Set ist genau für diese Muskelgruppe entworfen worden und durch die beiden Größen kannst du das passende Modell für dich wählen. Integriere die Übungen mit der Blackroll Duoball in dein Training. Durch die Vielseitigkeit des Faszientrainings kannst du die Regeneration verbessern, Verletzungen vorbeugen und Verhärtungen lösen. Kaum ein anderes Trainingsprodukt bietet dir so viel Wirkung zu so einem günstigen Preis. Probiere es am besten selbst aus und lasse auch du dich von den Vorteilen des Faszientrainings begeistern und werde deine Nackenbeschwerden ein für alle Mal los.