Felix Baumgartner (†56) ist tot: Was zur Todesursache bekannt ist

Besonders dramatisch: Beim Aufprall stürzte Baumgartner in den Pool einer Camping- und Hotelanlage und traf dabei eine junge Frau. Sie wurde verletzt und musste medizinisch versorgt werden, schwebt laut ersten Informationen jedoch nicht in Lebensgefahr. Die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet, dass der Sportler vermutlich bereits vor dem Aufprall nicht mehr am Leben war.