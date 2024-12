Felix Stein: Alles was du über den RTL Bachelor 2025 wissen musst!

Laut dem Blatt ist Model und Influencer Felix Stein der neue "Bachelor". Der attraktive Berliner war schon in Werbekampagnen für Zalando und JD Sports zu sehen. Außerdem arbeitet Felix als Fotograf und Creative Director. Doch eines fehlt in seinem Leben noch zum großen Glück: die richtige Frau an seiner Seite. Das soll sich jetzt ändern. Angeblich soll es dieses Jahr u.a. beim Ziegen-Yoga in der Nähe von Kapstadt funken. Der "Bild" liegen erste Fotos von dem Dreh vor. Laut einem Augenzeugen hätten die Kandidatinnen und Felix viel Spaß mit den süßen Tierchen gehabt und eineinhalb Stunden gelacht. Anschließend soll der "Bachelor" eine Dame zum Einzeldate eingeladen haben.