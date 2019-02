Fernanda Brandao: Frisch verliebt!

Vergangenen Herbst war noch als Single unterwegs. Damals machte sie klar, dass sie sich in Sachen Liebe keinen Stress machen will. Ihre entspannte Art scheint bei den Männern gut angekommen zu sein, denn wie die 35-Jährige nun offenbarte, ist sie wieder glücklich vergeben!

„Stimmt, es gibt jemanden an meiner Seite”, bestätigt sie gegenüber „BILD“. Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, will sie allerdings noch nicht verraten. Auch auf ihrem -Account gibt es bisher keine Hinweise darauf, mit wem die dunkelhaarige Schönheit zusammen ist.

Fernanda Brandao hat ihren Traummann gefunden

Schaut man sich alte Interviews von Fernanda an, wird jedenfalls klar, welche Qualitäten ihr Traummann mitbringen muss: Er sollte „Eier in der Hose“ haben, erklärte sie vor vielen Jahren im Gespräch mit „BILD“. Ein Weichei wäre also absolut nichts für sie! Außerdem sollte ihr Schatz ein „Mann mit Charakter“ sein, der „auf eigenen Beinen“ steht. Nun scheint die Brasilianerin endlich das gefunden zu haben, wonach sie so lange gesucht hat.

Ob bei dem frisch verliebten Pärchen wohl bald die Familienplanung beginnt? Denkbar wäre es auf jeden Fall, denn die Fitness-Expertin hat noch nie ein Geheimnis daraus gemacht, sich eigene Kinder zu wünschen.