Festival Saison: Mit unserer Packliste durch den Konzert-Sommer!

Von regenfester Kleidung bis hin zu ausreichend Sonnenschutz sollte in deinem Campingrucksack Platz für so einiges an Klamotten und Gadgets sein, die nahezu überlebenswichtig sind (ok, vielleicht nicht ganz so dramatisch, immerhin helfen auch erfahrungsgemäß die Zeltnachbarn gerne aus). Unsere 5 Holy Grails, die auf keiner Festival-Packliste fehlen dürfen, verraten wir dir nachfolgend. Durch die 1-Tages-Lieferung von Amazon (vorausgesetzt du bist Prime-Mitglied), kannst du auch noch kurzfristig alles Wichtige shoppen oder dich schon mal für die Zukunft mit allem Nötigen eindecken.