Festivals 2025: Geheimtipps und welche Events du auf keinen Fall verpassen solltest

Die Festival-Saison 2025 hat begonnen! Und auch in diesem Jahr sind wieder echte Top-Events dabei: Von legendären Rock-Events wie Rock am Ring über Elektro-Mekkas wie Parookaville bis hin zu kreativen Indie-Perlen wie dem MS Dockville – dieses Jahr jagt ein Highlight das nächste. Wer den ultimativen Festivalsommer erleben will, sollte sich diese Termine schon jetzt rot im Kalender markieren. Wir zeigen dir, welche Festivals du 2025 auf keinen Fall verpassen darfst!