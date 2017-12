Filmproduzent Wolf C. Hartwig ist gestorben

Große Trauer in Deutschland. Kult-Produzent Wolf C. Hartwig ist tot. Der gebürtige Düsseldorfer ist im Alter von 98 in Paris verstorben. Sein Pariser Anwalt Karl Beltz bestätigte die traurige Neuigkeit. Schon am 18. Dezember mussten Familie und Freunde Abschied von Wolf C. Hartwig nehmen.

Wolf C. Hartwig: Großer Druchbruch mit dem "Schulmädchen-Report"

Im Laufe seines Lebens produzierte Wolf C. Hartwig über 80 Filme doch sein bekanntestes Werk war ein echter Skandal! Mit dem Film "Schulmädchen-Report" schaffte Wolf C. Hartwig in den 70er Jahren seinen großen Durchbruch. Dieser Film machte ihm zum Millionär. Über sechs Millionen Menschen sahen den ersten Teil. Insgesamt gab es davon 13 Teile.

Durch den "Schulmädchen-Report" begann auch für manchen deutschen Superstar die Karriere. So spielte zum Beispiel Heiner Lauterbach in der schlüpfrigen Reihe mit.