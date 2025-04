"First Dates Hotel": Nach der letzten Folge ist es eindeutig!

Anders sieht es bei dem Auftakt von "First Dates Hotel" aus: Die Mischung aus romantischen Begegnungen und erfrischend authentischen Momenten zieht vor allem das junge Publikum an. Im Gegensatz zum Format "Promis unter Palmen", das gerne auf dramatische Eskapaden setzt, bietet Vox mit seinem Format eine charmante Alternative – und das kommt richtig gut an! Vox feiert einen klaren Sieg, nicht nur mit "First Dates Hotel", sondern auch mit "Goodbye Deutschland". In der Nacht strich Vox im April satte 7,3 Prozent Tagesmarktanteil ein. Ein klarer Beweis, dass Authentizität bei den Zuschauern gerade voll im Trend liegt.